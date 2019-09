Rivincita, la gara si disputerà domenica 29 settembre

share

L’associazione Corsa all’Anello comunica che La Rivincita si terrà domenica 29 settembre alle 15 al Campo de li Giochi. Il direttivo, come aveva annunciato domenica scorsa in occasione del mancato svolgimento della gara per il maltempo, si era preso due giorni di tempo per valutare tutte le soluzioni possibili al fine di garantire al pubblico uno spettacolo degno della tradizione della Corsa all’Anello.

I membri dell’associazione insieme ai capo priori dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, proprio in virtù di ciò, hanno deciso in una riunione che si è tenuta ieri sera, martedì 24 settembre, che la data più consona allo svolgimento della gara sarebbe stata domenica 29 settembre con un’ora di anticipo rispetto a quella prevista in programma.

I responsabili delle scuderie dei terzieri hanno confermato i binomi cavallo – cavaliere annunciati. Unico cambiamento a Mezule, dove il cavaliere di riserva non sarà Filippo Quadraccia ma Federico Minestrini. Per Mezule scenderanno quindi in campo Mirko Concetti, Ernesto Wilmi Santirosi e Tommaso Finestra. Concetti correrà su Rioram, Santirosi su Epesi Frasi e Finestra su Air County. Fraporta schiererà Mattia Zannori, Luca Paterni e Gioele Bartolucci. Zannori correrà su Oro y Plata, Paterni su Mazzini e Bartolucci su Receptivo. La riserva sarà Leonardo Piciucchi su Don Medelin. Per Santa Maria i cavalieri che scenderanno in campo sono Marco Diafaldi, Tommaso Suadoni e Marco Bisonni. Diafaldi correrà su Spirit of Fall, Suadoni su Carlotta Spirit e Bisonni su Regina Carolina. La riserva sarà il veterano Diego Cipiccia, che è anche il responsabile della scuderia su A Tinte Forti.

Nei prossimi giorni l’associazione Corsa all’Anello comunicherà orari e modalità di svolgimento delle esibizioni che avverranno prima della giostra. Intanto, si rende noto che i cancelli apriranno alle 13.30 e che l’unico ingresso fruibile al pubblico per il Campo de li Giochi sarà quello di via Campagnani.

share

Stampa