Ritrovato senza vita il 38enne scomparso a Gualdo Tadino

Dopo oltre 36 ore di ricerche in lungo e in largo è stato ritrovato questa mattina (venerdì 29 novembre), senza vita, il 38enne assicuratore gualdese Mirko Tini. A fare la tragica scoperta, intorno alle 8.30, i vigili del fuoco, che hanno trovato il corpo proprio vicino al bosco nei pressi dell’Eremo di Serrasanta, quindi non lontano dal luogo dove il giovane aveva lasciato la propria auto. Mirko era scomparso dal primo pomeriggio di mercoledì 27 novembre.

