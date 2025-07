Ritrovato senza vita a Montefalco l'uomo scomparso ieri a Foligno - Tuttoggi.info

E’ stato trovato senza vita questa mattina l’anziano pensionato Luciano Giannantonio, scomparso nella tarda mattinata di ieri dopo che si era allontanato dalla sua abitazione di via Gramsci in pieno centro storico a Foligno.

A dare l’annuncio dell’allontamento – in sella alla sua bici – era stata direttamente la figlia, che non vedendolo rientrare a casa aveva lanciato l’appello tramite social con la richiesta di aiuto.Per ore le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile ed anche numerosi cittadini rimasti colpiti dalla vicenda si erano attivati per cercare l’anziano.

Le telecamere del sistema cittadino di videosorveglianza lo avevano intercettato all’altezza della rotatoria di Porta Todi, da dove si sarebbe poi diretto nella zona della campagna, da qui una segnalazione nella zona sud della periferia cittadina in direzione Borroni – Casevecchie.Il tragico ritrovamento in mattinata, a ridosso della cantina Arnaldo Caprai nell’area di Torre di Montefalco, dove si era concretate le attività di ricerca.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Montefalco, a coordinare le operazioni, la Procura della Repubblica di Spoleto.