"Ritratti ad encausto", si inaugura la mostra di Fundarò a Orvieto - Tuttoggi

“Ritratti ad encausto”: il 25 giugno, alle ore 18.00, al Museo archeologico nazionale di Orvieto s’inaugurerà una mostra di opere di Paolo Fundarò.

L’encausto, nello specifico, si configura come un’antica tecnica pittorica che si adatta a qualsiasi tipo di supporto. Si basa sull’impiego della cera applicata a caldo come legante del colore, in un procedimento che presenta numerosi pregi.