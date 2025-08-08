 Ritorno di fiamma, l'anziano è morto all'ospedale di Pisa - Tuttoggi.info
Ritorno di fiamma, l’anziano è morto all’ospedale di Pisa

Redazione

L'incidente era avvenuto con il carburante mentre stava soccorrendo un'auto rimasta ferma
Ven, 08/08/2025 - 10:31

E’ morto in ospedale a Pisa l’anziano che martedì scorso era stato investito da una fiammata mentre stava riparando la gomma di una vettura ferma in strada.

L’80 stava rifornendo di carburante il compressore del suo furgone, quando una violenta fiammata lo ha investito in pieno.

L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, che lo aveva trasferito all’ospedale di Perugia. Da qui, vista la gravità delle lesioni riportare, con ustioni in gran parte del corpo, ne era stato deciso il trasferimento al Centro grandi ustionati di Pisa, dove però è poi deceduto.

