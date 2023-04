Ritorno in aula a Pierantonio per i 90 bambini della scuola primaria - Tuttoggi.info

Ormai da tempo vi erano spazi inutilizzati all’interno di questa scuola: in poche settimane è stato però possibile apportare un intervento di adattamento (oltre alle aule sono stati aggiunti anche altri bagni) grazie al grande lavoro svolto da molti volontari e operai comunali, mai fermati in 28 giorni di cantiere. La stessa dirigente scolastica Silvia Reali ha preso parte alle opere di ridimensionamento insieme a maestre e collaboratrici scolastiche.

L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione di Don Anton (parroco dell’Unità pastorale di Pierantonio) alla struttura scolastica e ai presenti. “E’ stato possibile raggiungere questo traguardo grazie ad un ottimo lavoro di squadra e ad una sentita collaborazione da parte della comunità, che si è data da fare fin dal momento in cui è stato deciso di far restare i piccoli alunni a Pierantonio, apparsi felici ed entusiasti per il rientro in aula nella loro frazione” ha dichiarato la dirigente.