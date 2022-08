Ritardata consegna avvisi TARI 2022, Comune Bastia "nessun aggravio" - Tuttoggi

Nessun aggravio per i versamenti della prima rata effettuati oltre il termine di scadenza previsto del 31 agosto.

Il Comune di Bastia Umbra comunica che, a causa di un problema tecnico nel processo di postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2022, non tutte le bollette sono state recapitate entro il termine programmato ma si stanno registrando alcuni ritardi.

Per coloro che riceveranno tardivamente gli avvisi non ci sarà nessun aggravio per i versamenti della prima rata effettuati oltre il termine di scadenza previsto del 31 agosto.