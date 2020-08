Rissa tra un signore di circa 60 anni e un ragazzo per futili motivi, una domenica sera agitata nel quartiere di San Valentino.

Sera agitata

Nella sera di ieri, infatti, sono dovuti intervenire i Carabinieri per riportare la calma, non senza qualche difficoltà, nel quartiere alla prima periferia della città, dove è stata segnalata una violenta colluttazione tra due uomini.

Rissa per futili motivi

Una volta sul posto, i militari hanno verificato che a darsele di santa ragione erano un uomo e un ragazzo, finiti entrambi al Pronto Soccorso per farsi medicare per i colpi ricevuti, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Uomo ‘scatenato’

Tra i due contendenti il signore era quello più agitato, tanto che neanche all’arrivo dei Carabinieri si è calmato. I militari, dopo una breve colluttazione, lo hanno immobilizzato e reso inoffensivo.