Rissa in un centro di accoglienza, denunciati in 3 - Tuttoggi.info

Per scongiurare nuovi episodi analoghi, uno di questi è stato allontanato e portato presso un altro centro di accoglienza

Polizia in azione in un centro di accoglienza di Perugia a seguito della segnalazione di una rissa in atto tra gli ospiti della struttura.

Giunti sul posto gli operatori hanno riportato la situazione alla calma e individuato i tre cittadini stranieri – rispettivamente un cittadino egiziano classe 1996, un cittadino nigeriano, classe 2000 ed un cittadino del Burkina Faso del 2004 – protagonisti della rissa. In particolare, al momento del loro arrivo, i poliziotti sono intervenuti separando i contendenti, ancora tra loro in lite, riuscendo a riportare la calma.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la rissa sarebbe stata occasionata da un’incomprensione linguistica tra i cittadini stranieri che, andati in escandescenza, hanno ingaggiato una violenta lite tra di loro. Constatato che i tre ragazzi non necessitavano dell’intervento dei sanitari, gli agenti li hanno accompagnati in Questura dove, al termine delle attività di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.

Per scongiurare nuovi episodi analoghi, uno di questi è stato allontanato e portato presso un altro centro di accoglienza.