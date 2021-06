Rissa a colpi di cinture tra perugini ed eugubini, caos in Corso Vannucci | 6 denunce - Tuttoggi

Almeno 15 i ragazzi coinvolti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, fermati e deferiti in 6, di cui tre sono sono di Gubbio). Tre anche i Fogli di Via disposti dal Questore | La rissa è stata immortalata dalle telecamere

Scene da Far West, la scorsa notte (10 giugno) a Perugia, dove una quindicina di giovani, alcuni con in pugno delle cinture, hanno dato vita ad una rissa senza esclusione di colpi.

Mentre i tafferugli si stavano spostando in Piazza Italia, sul posto sono intervenuti la Polizia – che ha ricevuto diverse chiamate alla sala operativa da parte dei preoccupati cittadini – e la Guardia di Finanza, il cui arrivo tempestivo ha davvero evitato il peggio.

La fuga

Alla vista delle Volanti i protagonisti della rissa hanno cominciato a scappare alla rinfusa verso più direzioni ma due di loro sono stati bloccati proprio in Piazza Italia dagli agenti mentre una pattuglia della Fiamme gialle è riuscita a fermarne un terzo, intercettato mentre si dava alla fuga in via Bonazzi.

Tutti ragazzi fra i 19 e 21 anni

Una seconda Volante della Polizia, risalendo Corso Vannucci, ha poi raggiunto altri due ragazzi nei pressi dei giardini Carducci. In totale ne sono stati fermati 6, tutti italiani e di età compresa fra i 19 e 21 anni (tre di loro eugubini).

La ricostruzione della rissa grazie alle telecamere

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di verificare che, ad un certo punto della nottata, un gruppo di giovani, in movimento da Piazza IV novembre a Piazza Italia, ha iniziato a discutere animatamente lungo Corso Vannucci per poi cominciare a spintonarsi e colpirsi, anche con cinture.

Le immagini delle telecamere hanno confermato che tutte le persone fermate risultavano parte attiva della rissa, scaturita, fra l’altro, per futili motivi tra due gruppi di giovani, uno di Perugia e l’altro di residenti nel Comune di Gubbio.

6 denunce e 3 Fogli di Via obbligatori

I giovani, tutti incensurati e senza precedenti, sono stati denunciati per i reati di rissa aggravata, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. A carico di 2 eugubini e un perugino (residente in altro Comune) sono stati disposti dal Questore tre Fogli di Via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Perugia.