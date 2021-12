Rischio Covid e quarantena per Natale, il Consiglio rinviato e in streaming

La seduta rimandata al 28 dicembre dal presidente Squarta

L’aumento dei contagi in Umbria e l’incognita Omicron cambiano anche i programmi della politica regionale. La seduta del Consiglio che si sarebbe dovuta tenere martedì 21 dicembre in presenza a Palazzo Cesaroni è stata spostata a martedì 28 dicembre, alle 9,30. E si svolgerà in videoconferenza.

Una decisione assunta dal presidente Marco Squarta, di concerto con l’Ufficio di presidenza, “in considerazione di sopravvenute

esigenze di tutela della salute conseguenti alla pandemia da Sars-CoV-2“.

La riunione in presenza avrebbe infatti costituito un rischio di contagio. E, in caso di un partecipante positivo, avrei poi costretto alla quarantena per il Natale, in attesa dell’esito dei tamponi.