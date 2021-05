Riqualificazione Pineta e Parco Ranieri, approvato progetto definitivo - Tuttoggi

Ecco tutti gli interventi in programma nei due "polmoni verdi" di Umbertide, sindaco e assessore “Questi lavori saranno i primi svolti dopo quasi 20 anni"

La Giunta comunale di Umbertide ha approvato il progetto definitivo che porterà alla riqualificazione della Pineta e del Parco Ranieri.

Il piano, finanziato con 181 mila euro dalla Regione Umbria, prevede numerosi interventi. Per quanto riguarda la Pineta Ranieri le operazioni inizieranno da un accurato taglio selettivo delle piante pericolose, da individuare mediante apposita perizia agronomica e da una profonda pulizia del sottobosco. Fatto ciò saranno piantati nuovi alberi.

Sarà riconfigurato il tracciato esistente in un unico percorso della lunghezza di circa 1,5 km e sarà previsto un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe. Verrà quindi eseguito un consolidamento dell’argine alla destra del fosso Rio e saranno realizzati nuovi attraversamenti dei vari tratti di fosso.

I tracciati, nei punti dissestati, saranno ripristinati eliminando per quanto possibile, i tratti con pendenze elevate per garantire una maggiore fruibilità per tutti. Il viale principale della Pineta sarà oggetto di un intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di una linea di pubblica illuminazione per rendere più sicura la fruizione nelle ore serali.

Sarà inoltre eseguita una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche. Infine, saranno sostituiti tutti gli arredi (tavoli e sedute) e i giochi presenti. E’ previsto l’utilizzo di elementi in plastica riciclata al posto del legno, al fine di garantire una bassa manutenzione ed una maggiore durevolezza.

Per il Parco Ranieri l’intervento più importante riguarderà il gazebo al centro dell’area. Il progetto prevede il rifacimento della copertura e dei tralicci, con la riverniciatura della struttura. Ai piedi del gazebo verranno svolti lavori per il rifacimento di tutto il perimetro in travertino.

“Pineta e Parco sono i due luoghi verdi per eccellenza di Umbertide – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini – Questi lavori saranno i primi svolti dopo quasi 20 anni, con l’obiettivo di dare ancora più bellezza e fruibilità ai polmoni della nostra città”.