Ripopolamento trote e altri nodi della pesca, audizione della associazioni in Regione

Giovedì il confronto in Terza Commissione tra pescatori e l'assessore regionale Roberto Morroni

Le associazioni umbre della pesca sportiva sono state invitate in audizione nella riunione della Terza Commissione regionale (in modalità telematica) di giovedì 3 marzo.

La convocazione è stata fatta dalla presidente della stessa Commissione, Eleonora Pace, sulla base della richiesta fatta dalle associazioni della pesca sportiva. Che lamentano problemi legati alla semina delle trote (per la quale è esclusa la specie atlantica) e alla presenza di cormorani e pesci siluro. Oltre ad altre criticità che le associazioni hanno già manifestato da un anno alla Regione.

Il nodo trota

Alla seduta interverrà anche l’assessore Roberto Morroni. Il quale in Aula ha già argomentato i motivi tecnici che vanificano per l’Umbria l’emendamento nazionale sull’immissione delle specie alloctone. Per le associazioni della pesca sportiva (ed anche per la Lega) si tratterebbe tuttavia di una scelta politica.