 Ripartono gli incontri alla biblioteca del Sacro Convento, il primo è Pensare per immagini - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ripartono gli incontri alla biblioteca del Sacro Convento, il primo è Pensare per immagini

Redazione

Ripartono gli incontri alla biblioteca del Sacro Convento, il primo è Pensare per immagini

Gio, 23/10/2025 - 12:53

Condividi su:

Ripartono gli incontri proposti dalla Biblioteca del Sacro Convento. Il primo appuntamento del nuovo ciclo è in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 17 e vedrà come ospite d’eccezione Mino Gabriele. Professore di Iconografia e Iconologia e di Scienza e Filologia delle immagini presso l’Università degli Studi di Udine, dirige la collana «Multa Paucis. Opere Rare e Inedite» della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la rivista «Fontes. Periodico semestrale di Filologia Classica e Storia dell’Arte». È uno dei più autorevoli studiosi della tradizione simbolica nell’arte e nella letteratura rinascimentale.

Ad affiancarlo sarà il prof. Paolo Capitanucci. Docente di Storia della filosofia e Introduzione al pensiero francescano presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e presso l’Istituto Teologico di Assisi, collabora da anni con la storica Biblioteca del Sacro Convento.

L’incontro, dal titolo “Pensare per immagini”, propone un’analisi della ricchissima simbologia presente nei manoscritti e nei frontespizi e nelle antiporte dei libri a stampa, con particolare attenzione ai volumi del Fondo Antico della Biblioteca del Sacro Convento.

Un’occasione preziosa per immergersi nel linguaggio simbolico che ha segnato la cultura europea tra Cinquecento e Seicento. Come sempre l’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria a centrodf@gmail.com. Di seguito la locandina con tutti gli appuntamenti in programma

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Ubriaco cade dal ballatoio: soccorso dal 118 e dai carabinieri

Perugia

L’autopsia conferma, Hekuran ucciso da una sola coltellata al cuore

Perugia

La magia delle note perugine tra passione e tradizione la Festa della Canzone Perugina torna sul palco sabato 25 ottobre

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

In Toscana 14mila morti cardiovascolari l’anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
Star Bene

Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole

Ultim'ora Italia

Mutilazioni genitali, nel mondo cala pratica tra le giovani: in Italia coinvolge oltre 88.500 donne

Ultim'ora Italia

Treviso, picchiato alla sagra di Sernaglia: Mario De Marchi morto dopo 12 giorni di coma

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!