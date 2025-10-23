Ripartono gli incontri alla biblioteca del Sacro Convento, il primo è Pensare per immagini - Tuttoggi.info

Ripartono gli incontri proposti dalla Biblioteca del Sacro Convento. Il primo appuntamento del nuovo ciclo è in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 17 e vedrà come ospite d’eccezione Mino Gabriele. Professore di Iconografia e Iconologia e di Scienza e Filologia delle immagini presso l’Università degli Studi di Udine, dirige la collana «Multa Paucis. Opere Rare e Inedite» della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la rivista «Fontes. Periodico semestrale di Filologia Classica e Storia dell’Arte». È uno dei più autorevoli studiosi della tradizione simbolica nell’arte e nella letteratura rinascimentale.

Ad affiancarlo sarà il prof. Paolo Capitanucci. Docente di Storia della filosofia e Introduzione al pensiero francescano presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e presso l’Istituto Teologico di Assisi, collabora da anni con la storica Biblioteca del Sacro Convento.

L’incontro, dal titolo “Pensare per immagini”, propone un’analisi della ricchissima simbologia presente nei manoscritti e nei frontespizi e nelle antiporte dei libri a stampa, con particolare attenzione ai volumi del Fondo Antico della Biblioteca del Sacro Convento.

Un’occasione preziosa per immergersi nel linguaggio simbolico che ha segnato la cultura europea tra Cinquecento e Seicento. Come sempre l’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria a centrodf@gmail.com. Di seguito la locandina con tutti gli appuntamenti in programma