Rinnovo delle tessere elettorali esaurite negli spazi disponibili

share

In vista del prossimo appuntamento elettorale, domenica 26 maggio 2019, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per le Elezioni Comunali, il Comune di Marsciano invita tutti i cittadini a verificare la presenza, nella propria tessera elettorale, di spazi vuoti utilizzabili per la certificazione del voto.

Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti è possibile fin da subito rinnovare la tessera presentandosi all’Ufficio elettorale, in Municipio, nei giorni di lunedì, dalle 9.00 alle 13.00, e di giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. Per ottenere il rilascio della nuova tessera elettorale è necessario esibire la precedente tessera esaurita negli spazi.

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio elettorale contattando i seguenti recapiti: 075 8747239/269 (Maria Pia Batassa) – m.batassa@comune.marsciano.pg.it

share

Stampa