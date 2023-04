Rinnovi Atc, ecco i nomi indicati dalle associazioni

I nomi indicati dai cacciatori

Dopo gli ultimi passaggi di giovedì sera, Federcaccia ha indicato i suoi sei rappresentanti, due per ciascun Atc. Per l’Atc1 (Perugino e Alto Tevere) sono stati indicati Alessandro Barbino e Carlo Pippi. Per l’Atc 2 (Folignate – Spoletino), Claudio Salvatori e Fabrizio Guazzaroni. Quest’ultimo tuderte, con la possibilità di succedere, nella carica di presidente, allo spoletino Luciano Calabresi, che sembra destinato a guidare l’Atc1. Per l’Atc 3 del Ternano, Federcaccia ha indicato Fausto Prosperini e Roberto Romani.

Per l’Atc 3 è però in corso una verifica dei numeri degli associati, per verificare se Federcaccia superi il 40% di tutti i cacciatori iscritti ed abbia quindi diritto anche al secondo rappresentante. In caso contrario, Enalcaccia è pronta a subentrare dall’unico Ambito nel quale è esclusa. Le altre sigle presenti sono Italcaccia, con Marco Cucuzza, e Arci Pesca, con Roberto Nevini (Arci Caccia ha un rappresentante negli altri due Atc, con un cambio e una conferma). Negli altri due Ambiti, i nomi indicati per Enalcaccia dal presidente Marco Broccatelli sono quelli di Enrico Bastioli (Atc 2) e Maurizio Refrigeri (Atc 1).

Sempre a Terni, Anuu ha confermato Ottavio Angelici, mentre per l’Atc 2 c’è un nuovo ingresso, con Eraldo Martelli che dovrebbe tornare nell’Ambito in quota Enti.

La Libera Caccia ha indicato alla Regione i tre nominativi per i quali c’era stato il via libera dell’Ufficio di presidenza tenuto in concomitanza con la territoriale di Spoleto, alla presenza del presidente nazionale Paolo Sparvoli. Si tratta di tre conferme: Fausto Cambiotti per l’Atc1; Lando Loretoni per l’Atc 2; Massimo Novelli per l’Atc 3.

(notizia in aggiornamento)