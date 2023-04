Calendario venatorio, niente cambi per far presto ed evitare ricorsi

Il 6 aprile in Regione la riunione della Consulta, restano divergenze sul cinghiale

Archiviata, per il momento, la partita delle nomine dei rappresentanti in seno ai tre Atc umbri (con il riconteggio degli associati richiesto per un posto conteso nell’Ambito 3 del Ternano e diverse frizioni all’interno di alcune associazioni, soprattutto nel Perugino) i rappresentanti dei cacciatori umbri si rituffano ora nelle problematiche legate al nuovo Calendario venatorio.

La riunione in Regione è fissata per il 6 aprile. L’assessore Morroni, dopo le critiche dello scorso anno, soprattutto a seguito dei ricorsi presentati dagli ambientalisti, è stato categorico: questa volta niente liti che ritarderanno l’iter. Dunque, il Calendario venatorio, pur nell’aggiornamento delle date, resterà in pratica quello dello scorso anno. A meno di proposte di modifica avanzate all’unanimità. Sulle quali pare che non ci sia un accordo.