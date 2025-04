Rinnovati i vertici di Sinistra Italiana Terni: Listanti eletto segretario provinciale e Persichetti comunale - Tuttoggi.info

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana Terni ha eletto Emiliano Listanti come nuovo Segretario Provinciale e Valentina Persichetti come Segretaria Comunale.

Listanti raccoglie il testimone da Federica Porfidi, attuale segretaria regionale, che ha guidato il partito in un periodo di crescita e consolidamento sul territorio, con la costituzione di due circoli territoriali.

Nel suo discorso di insediamento come segretario provinciale, Listanti ha sottolineato l’importanza di continuare il lavoro svolto finora, delineando le sue priorità: “Sarò un segretario esigente, presente e capace di ascoltare. Senza l’ascolto della nostra comunità non possiamo proporre le giuste politiche di cui la nostra città e la nostra provincia hanno bisogno”, ha dichiarato Listanti.

Il nuovo segretario provinciale ha posto l’accento sulle sfide che il territorio ternano sta affrontando: la crisi industriale, l’emergenza ambientale, il declino demografico, l’impoverimento del tessuto sociale dovuto all’indebolimento dei servizi essenziali e ai salari tra i più bassi del centro-sud Italia. “In questo contesto”, ha affermato Listanti, “Sinistra Italiana deve rappresentare un’alternativa credibile e concreta alle politiche neoliberiste e fasciste che hanno portato il nostro territorio a questa situazione”.

Listanti ha annunciato la composizione della nuova segreteria provinciale, che vede la conferma di figure chiave come Maurizio Benvenuti come Responsabile del programma e enti locali, Simone Guerra come Responsabile Cultura, Istruzione e Beni Comuni, Alessandra Della Spoletina come Responsabile Diritti, Welfare e Movimenti, Sandro Maraca per le Politiche del lavoro e segretario del Circolo Narni/Amelia. Nuova nomina per Luigi Dionisi all’Organizzazione. Nella segreteria sono stati invitati anche Andrea Pellegrini (Tesoriere Regionale), Federica Porfidi (Segretaria Regionale) e Valentina Persichetti, che è stata eletta nuova segretaria comunale di Terni, succedendo a Listanti, e che fa parte anche dell’esecutivo nazionale di UGS, come Responsabile Formazione.

È stato inoltre formalizzato il Collegio di Garanzia provinciale, composto da Raffaella Chiaranti, Cipriano Crescioni e Umberto Ricci.

Nel suo discorso di insediamento come segretaria comunale, Valentina Persichetti ha dichiarato: “Ringrazio l’assemblea per la fiducia e l’onore che rappresenta per me questo incarico: entrare tre anni fa in Sinistra Italiana ha significato per me trovare una casa politica, ed oggi trovarmi a ricoprire questo ruolo , insieme a quello nell’esecutivo nazionale dell’Unione Giovani di Sinistra, rappresenta la possibilità di contribuire ancor di più alla crescita ed alla cura di questa comunità.” Nel richiamare l’importanza del contatto fra la gente e con la gente, la neo segretaria comunale ha sottolineato l’attenzione alle categorie marginalizzate, più spesso abbandonate dalla politica e impossibilitate a partecipare. Persichetti ha voluto anche metter l’accento sull’importanza di tutta la base politica, al netto dei ruoli, nella costruzione di un orizzonte comune: “Sarà mia cura contribuire alla crescita di questa comunità, tenendo a mente l’importanza della relazione, tra persone, movimenti sociali e territorio, la necessità di presenza al fianco di tutta la popolazione, e determinazione per costruire insieme una società più giusta, per chiunque. per farlo, avremo bisogno del contributo dell’intera comunità politica, e non solo della dirigenza: solo così sapremo creare un ambiente – fisico e non – che sappia abbracciare le complessità per costruire insieme risposte e soluzioni.” Nel suo intervento, oltre al tracciare gli obiettivi operativi e di metodo per il circolo, la neo segretaria è tornata sulle tematiche politiche già citate da Listanti.

Nel concludere il suo intervento, il neo-segretario provinciale Listanti ha ribadito l’impegno di Sinistra Italiana a rafforzare la collaborazione con le forze politiche progressiste che formano il “Patto Avanti”, assumendo un ruolo da protagonista nella coalizione, e ha sottolineato la necessità di essere promotori di un modello di sviluppo che metta al centro i veri bisogni delle persone e l’ambiente.

“La storia delle nostre città è storia di lotte operaie, di resistenza e di conquiste sociali. Questa è l’eredità che vogliamo raccogliere e portare avanti”, ha concluso Listanti invitando tutti a contribuire con idee, passione e competenze al progetto di Sinistra Italiana per il territorio ternano.

Sinistra Italiana – Federazione Provinciale di Terni