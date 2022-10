Rinasce durante la pandemia ma molla per il caro energia, il Caffè Cavour di Orvieto organizza l'ultima serata - Tuttoggi

I gestori miravano a creare un punto di riferimento per i giovani: “Dobbiamo ammettere che siamo riusciti alla grande nel nostro intento”, affermano Alessandro e Francesca. “In questi anni abbiamo organizzato molte serate e abbiamo spostato la movida ‘giovane’ in questa parte di corso dopo oltre 10 anni”.

END OF THE ROAD, l’ultima serata del Caffè Cavour

“Non è stato semplice, abbiamo aperto con l’inizio della pandemia e in alcuni periodi siamo stati con l’acqua alla gola, ma ci siamo sempre rialzati”. Dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la mazzata degli aumenti. Alessandro e Francesca, tuttavia, non intendono andarsene in silenzio. “In occasione della chiusura abbiamo pianificato un’ultima serata chiamata END OF THE ROAD. Sarà un modo per ringraziare coloro che qui si sono trovati bene”.

Musica, shot a 1 euro e altre promozioni sui cocktail: “Il 29 ottobre prossimo sarà una serata indimenticabile”.