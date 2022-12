Rimossi dopo anni i detriti lungo l'ex Fcu a Umbertide | Foto - Tuttoggi

Ripulita l'area dei lavori della ex Fcu a Umbertide, nei pressi di via Battisti e del sottopassaggio di via Martiri della Libertà.

Nei giorni scorsi sono entrate in azione le operazioni di ripulitura dei detriti prodotti dai lavori della ex Ferrovia Centrale Umbra a Umbertide, nei pressi di via Battisti e del sottopassaggio di via Martiri della Libertà.

La situazione era da anni che cercava una soluzione. Del caso, su segnalazione del Comune di Umbertide, si era interessato direttamente l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Umbria Enrico Melasecche che nei messi passati aveva compiuto un sopralluogo presso l’area insieme al sindaco Luca Carizia, all’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini e al consigliere comunale e provinciale, Giovanni Dominici.