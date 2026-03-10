Rimbalzo in Borsa per il titolo Brunello Cucinelli - Tuttoggi.info

Rimbalzo in Borsa per il titolo Brunello Cucinelli, che alla fine delle contrattazioni di oggi, martedì, ha guadagnato il 2,16% chiudendo a 73,74 euro. Dopo aver toccato, in apertura di giornata, il massimo di 74,68. Quotazione sfiorata anche a metà pomeriggio, prima della lieve flessione finale, che comunque ha portato il titolo a guadagnare buona parte della perdita accusata nella seduta di lunedì.
Il titolo Brunello Cucinelli ha di fatto seguito l’andamento dell’indice FTSE Mib, he ha guadagnato il 2,67%.
Tra i titoli delle case di moda quotate a Piazza Affari, ha chiuso in territorio negativo Prada, che ha cduto lo 0,41%.