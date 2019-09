Rimane col braccio incastrato nella canna fumaria, liberato dai vigili del fuoco

Un cittadino belga di 55 anni, residente da anni a Lisciano Niccone, questa mattina (mercoledì 25 settembre), mentre stava pulendo la canna fumaria di una stufa nella propria abitazione, è rimasto incastrato con un braccio all’interno della stessa, a causa della caduta di alcuni detriti. Per liberare l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rompere la canna fumaria dall’esterno per togliere le macerie che bloccavano l’arto. Fortunatamente il 55enne non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuto anche il 118.

