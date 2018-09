Rifiuti, tariffa puntuale in tutta Todi

Rifiuti, a Todi arriva la tariffa puntuale in tutto il territorio comunale. Le novità relative al servizio di raccolta differenziata e il Piano operativo di attuazione della taruffa puntuale sono stati illustrati congiuntamente da Gest – Gesenu e dal Comune di Todi, alla presenza di Elena Baglioni, assessore al Bilancio e al patrimonio con delega alla Nettezza urbana di Todi, Moreno Primieri, assessore all’Urbanistica, Mauro della Valle Amministratore di Gest e Massimo Pera, dirigente dei Servizi di Gesenu (gestore operativo di Gest).

Al fine di attivare un sistema di raccolta conforme all’attivazione della tariffazione puntuale sui rifiuti e migliorare la qualità della frazione organica raccolta, il Comune di Todi e Gest – Gesenu propongono l’attivazione di un sistema di raccolta domiciliare che prevede l’utilizzo di appositi mastelli/contenitori per la raccolta delle frazioni di rifiuto organico e secco residuo ed attività di miglioramento del servizio di raccolta nel centro storico.

Tariffazione puntuale

La Regione Umbria con il Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale, ha destinato contributi economici ai soli Comuni che al 31 dicembre 2017 hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata certificate superiori al 65%: il comune di Todi ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 71,40 %. Pertanto a partire dal mese di maggio 2019 sarà attivato e messo a regime in tutto il territorio comunale il piano operativo che prevede le rilevanti novità di servizio:

Domiciliarizzazione del servizio di raccolta nel centro storico

Con l’obiettivo di garantire un’adeguata raccolta differenziata si prevede l’installazione di 40 “mini isole ecologiche ad accesso controllato” con 3 scomparti per il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le famiglie e di tutte le attività commerciali ubicate nel Centro Storico di carta, plastica e metalli, vetro. Per contabilizzare gli svuotamenti, in maniera propedeutica e sperimentale all’introduzione di una tariffazione puntuale, si è deciso di dotare i contenitori di Radio Frequency Identification (Rfid) che coniuga in maniera univoca l’Utenza ed il relativo codice associato.

La raccolta dell’organico in tutto il territorio comunale

L’Amministrazione comunale, in accordo con Gest-Gesenu, ha deciso di attuare politiche che portino ad un miglioramento della qualità della raccolta differenziata, in particolare per la frazione organica, con la conseguente riduzione degli scarti. Il nuovo modello organizzativo prevede la trasformazione del servizio di raccolta della frazione organica da stradale a domiciliare. Ogni utenza sarà dotata di contenitori specifici per la raccolta dei rifiuti organici ed il servizio sarà domiciliare e non più di prossimità.

Microchip nei cassonetti

Al fine di adottare la tariffa puntuale sarà necessario adeguare gli attuali contenitori in uso alla cittadinanza. Infatti per conteggiare gli svuotamenti è necessario che tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti siano equipaggiati di un microchip (Rfid), che associa univocamente il contenitore all’Utenza. Per questo, contestualmente alla consegna dei contenitori domiciliari per la frazione organica, il gestore Gest/Gesenu si recherà casa per casa per applicare il tag su tutti i contenitori attualmente in uso alle utenze. Il microchip consentirà di conteggiare il numero degli svuotamenti effettuati dalle utenze in maniera tale da creare un database di letture propedeutico all’elaborazione del ‘’Nuovo’’ Regolamento Comunale Tari Puntuale.

Raccolta separata del vetro monomateriale

L’Amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per gli importanti risultati conseguiti nella raccolta differenziata del vetro monomateriale conseguita nel 2018. L’installazione di 89 campane nei centri abitati ad alta densità abitativa e di 69 contenitori dedicati per le utenze non domestiche hanno consentito di avviare a recupero di 117 tonnellate di vetro pulito.

“Esprimo tutto l’orgoglio – il commento del sindaco Antonino Ruggiano – e la soddisfazione, mia personale e della amministrazione comunale di Todi, per la decisiva svolta nella gestione del servizio di raccolta di rifiuti nella nostra città. Oggi, grazie al decisivo lavoro della Gesenu, dell’assessore Elena Baglioni e dei nostri uffici abbiamo raggiunto uno storico risultato, che farà di Todi una delle più avanzate città della Regione, grazie ad un sistema che ci porterà alla raccolta puntuale ed alla massimazione della raccolta differenziata. A latere decisivi interventi anche per il decoro del centro storico, volti al miglioramento della immagine della città. Todi, la città più vivibile del mondo, quale esempio di efficienza e di capacità di sognare il futuro è una cosa che ci riempie il cuore di gioia”.

“Il progetto approvato dalla Giunta comunale – dice Elena Baglioni, assessore all’Ambiente di Todi – è il frutto di un lungo e delicato lavoro di squadra per il quale desidero ringraziare gli Uffici del Comune di Todi e Gesenu. L’ambizione è quella di avere una città più pulita e con un sempre maggiore incremento di raccolta differenziata sia in termini quantitativi che qualitativi. Il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi va in questa direzione e i numeri ci stanno dando ragione. Sono certa che Todi saprà cogliere questa opportunità, diventando ancora una volta città da prendere ad esempio. Esprimo pertanto la mia personale soddisfazione nel presentare alla città un progetto che, solo un anno fa, sembrava impossibile da attuare e che oggi diventa realtà”.

