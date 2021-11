Rifiuti speciali e amianto in centro a Foligno | La denuncia di Impegno Civile - Tuttoggi

Il richiamo all'amministrazione è quello che va nella direzione dello “strombazzato Piano Città del 2013" così lo apostrofano i due civici

Una denuncia e un richiamo quello Stefania Filipponi e Stefano Stefanucci di Impegno Civile lanciano oggi – 1 novembre – all’amministrazione comunale: “Le Amministrazioni, cambiano, il degrado rimane”.

Oggetto della segnalazione sono due punti della città, appena fuori dalle mura cittadine, in viale Umbria e via dei Mille, in cui sono presenti situazioni di potenziale pericolo e sicuramente non di decoro urbano, per la città.

“Nella zona dell’autoparco comunale (Viale Umbria), da mesi, sono accumulati rifiuti speciali in attesa di smaltimento, con palese violazione delle norme del Codice dell’Ambiente che impongono ai proprietari dell’area precise regole per la raccolta (contenitori idonei a riceverli), la conservazione e la rimozione”.

Mentre “in Via dei Mille, nell’area dell’ex mercato ortofrutta- già ex “foro boario-, ci sono ancora i vecchi fabbricati (con buona pace del faraonico progetto) con un manufatto che ha persino la copertura in eternit”.

Il richiamo è quello che va nella direzione dello “strombazzato Piano Città del 2013″ così lo apostrofano i due civici che nei piani “doveva interessare l’intera proprietà comunale, area Porta Todi -Via Dei Mille/Viale Umbria- per oltre 5 milioni di euro”.