Rifiuti, il porta a porta anche nel Castello di Sant’Eraclio

Tutte le istruzioni dell'azienda per i kit e le esposizioni delle frazioni

Da lunedì 22 maggio arriva la raccolta differenziata Porta a Porta all’interno del castello di Sant’Eraclio di Foligno: frequenze di ritiro e modalità di raccolta previste sono le stesse attualmente in vigore nei centri storici. Una trasformazione del servizio, che sino ad oggi prevedeva il conferimento dei rifiuti in postazioni in prossimità del Castello e che diventa quindi raccolta domiciliare di organico, carta, plastica, vetro e indifferenziato nei vicoli all’interno del Castello.

Stop ai punti di raccolta esterni

“Questo – fa sapere l’azienda – consentirà di eliminare definitivamente i punti di raccolta all’esterno che diventavano spesso siti di abbandono“. Le vie di Sant’Eraclio interessate dall’estensione del servizio sono due: via del Castello e via del Forno. L’esposizione seguirà il calendario del centro storico: Le raccolte saranno a cadenza fissa settimanale, prevedendo il ritiro dell’organico ogni lunedì, giovedì e sabato, martedì ritiro della plastica, mercoledì indifferenziato, venerdì carta e sabato vetro. Il ritiro verrà garantito anche nei giorni festivi infrasettimanali.

La consegna dei kit

I kit domestici per la raccolta differenziata: mastello da 25 litri per organico, sacchi ed etichette per carta, plastica, vetro e indifferenziato, insieme alla copia del calendario cartaceo dei servizi, Valle Umbra Servizi li consegnerà agli utenti in due giornate dedicate. Gli incaricati VUS saranno, infatti, presenti in piazza Antonio Fratti giovedì 18 maggio dalle ore 15:00 fino alle17:30 e sabato 20 maggio dalle 9:30 alle 12:30.

Le principali istruzioni

I calendari con e principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta sono disponibili anche online: sul sito vus.ecoportale.net, e nell’app “Junker” (gratuita per Android e IoS) dove inserendo direttamente il comune e la propria via di residenza si possono ricevere utilissime notifiche push di promemoria per l’esposizione dei rifiuti la sera prima del giorno di ritiro. Valle Umbra Servizi tiene a ricordare che “per mantenere il decoro e la pulizia dell’intero territorio è necessario: rispettare sia il calendario di raccolta per tutte le tipologie di rifiuti, sia le modalità di esposizione, che nel nuovo sistema prevedono il conferimento su suolo pubblico a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 6:00 del giorno stesso di raccolta. Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800-280328 (da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00) e per le utenze che non riusciranno a ritirare il kit domestico di raccolta si deve far riferimento all’Ecosportello di via Bianca, 15 in località Sant’Eraclio (aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 11:00)”.

La mancanza della raccolta nel Castello era stata al centro di una polemica politica, dove la minoranza contestava la creazione di degrado e abbandoni.