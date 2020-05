Rifiuti, nessuna sanzione per chi paga la Tari entro il 3 giugno

Rifiuti, nessuna sanzione per i perugini (famiglie e attività) che pagheranno la prima rata della Tari entro il 3 giugno. E’ quanto ricordano Comune di Perugia e Gesenu con l’approssimarsi della scadenza che era stata fissata da Palazzo dei Priori per agevolare i soggetti in difficoltà per l’emergenza Covid.

La prima rata

In particolare con riferimento alla prima rata relativa alla Tari, scaduta il 3 aprile 2020, tenendo nel giusto conto le difficoltà che le strutture produttive e commerciali e più in generale tutti i contribuenti si sono trovate ad affrontare, anche in considerazione del fatto che molte persone sono state impossibilitate a provvedere al pagamento entro le scadenze, il Comune, con propria delibera, ha stabilito di non applicare sanzioni ed interessi per ritardato versamento, purché risulti versata entro il termine del 3 giugno 2020.

Ha pagato la metà

Ad oggi ha provveduto al pagamento circa un contribuente su 2.

Il pagamento potrà riguardare anche le altre rate allegate all’avviso, utilizzando i modelli f24 a disposizione. Il pagamento può essere effettuato attraverso i canali telematici o recandosi presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Informazioni da Gesenu

Chi avesse necessità di avere delucidazioni o chiarire posizioni può scrivere un e-mail all’indirizzo tia@gesenu.it o contattare Gesenu allo 075/0440899.

Gli uffici Tari, nei giorni 01 e 02 giugno saranno chiusi.

Norme anti Covid

In questo momento di emergenza sanitaria Covid, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, il servizio viene svolto esclusivamente su appuntamento.