Rifiuti, gli orari dei centri di raccolta durante le Festività - Tuttoggi

I centri di raccolta comunali dei rifiuti gestiti da Gesenu resteranno chiusi, in occasione delle festività natalizie, nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre e in quelle di mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio. Per quanto concerne, invece, i servizi di raccolta Gesenu svolgerà regolarmente l’attività durante l’intero periodo di festività natalizie.

Gesenu ricoorda ai cittadini che negli altri giorni potranno conferire regolarmente presso i centri, che rappresentano il naturale completamento del servizio di raccolta differenziata, fornendo una soluzione per smaltire oltre ai normali rifiuti differenziabili, tutti quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali, presenti nel territorio comunale.

Nel Comune di Perugia i centri di raccolta attualmente attivi sono:

COLLESTRADA | (Svincolo Centro Commerciale)

da Martedì a Venerdì | 15.00 – 18.00

Sabato | 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Domenica | 9.00 – 12.00

SAN MARCO | (Presso Cava Piselli)

Da Martedì a Venerdì | 15.00 – 18.00

Sabato | 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Domenica| 9.00 – 12.00

PONTE FELCINO | (Zona Industriale – Via del Rame)

Da Martedì a Venerdì | 15.00 – 18.00

Sabato | 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Domenica| 9.00 – 12.00

PALLOTTA | (Ingresso da via Bambagioni)

Da Martedì a Venerdì | 15.00 – 18.00

Sabato | 12.00 – 18.00

Domenica| 9.00 – 12.00

SANT’ANDREA DELLE FRATTE I (via Sandro Penna)

da Martedì a Sabato | 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Domenica | 9.00 – 12.00

La tessera “Amicard”

Per accedere ai centri di raccolta è necessario possedere la tessera magnetica “Amicard” rilasciata a nome dell’intestatario della bolletta rifiuti, che consente la pesatura dei materiali conferiti e l’ottenimento a fine anno di un incentivo economico. La tessera magnetica “Amicard” può essere richiesta gratuitamente presso i Centri di Raccolta o contattando l’Ufficio clienti Gest.