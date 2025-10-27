Rifiuti abbandonati a Bastia Umbra, la minoranza: "Dopo gli annunci servono i fatti" - Tuttoggi.info

“Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi episodi di abbandono di rifiuti in diverse zone del territorio comunale di Bastia Umbra, in particolare lungo viale Umbria, nel parcheggio di via Gemelli Baldoni e nel centro storico. Le immagini parlano chiaro: sacchi, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere abbandonati ai margini delle strade, in pieno centro abitato”. Lo segnalano i consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa.

“Qualche tempo fa – dicono i due consiglieri – l’Amministrazione comunale aveva annunciato la rimessa in funzione delle fototrappole per contrastare questi comportamenti incivili. Da allora, però, non si è saputo più nulla: nessuna comunicazione sull’effettivo funzionamento dei dispositivi, nessun dato su eventuali sanzioni elevate, nessuna informazione sui risultati ottenuti. Nel frattempo, il fenomeno continua e il degrado aumenta”.

“È legittimo chiedersi: le fototrappole sono realmente operative? Le telecamere di videosorveglianza comunali, presenti in molte aree della città, sono state consultate per individuare i responsabili? Ora che la normativa nazionale consente espressamente l’utilizzo di tali strumenti anche per finalità ambientali, non ci sono più scuse per l’inazione. I cittadini hanno diritto a vivere in una città pulita e rispettata, e a ricevere risposte chiare da chi governa. Non bastano i post o gli annunci: servono controlli veri, trasparenza e risultati verificabili. La tutela del decoro urbano e dell’ambiente – concludono Degli Esposti e Raspa – dovrebbe essere una priorità, non un tema da rispolverare solo in occasione di comunicati o emergenze”.”