Rifiuti abbandonati a Bastia Umbra, la minoranza: "Dopo gli annunci servono i fatti" - Tuttoggi.info

Rifiuti abbandonati a Bastia Umbra, la minoranza: “Dopo gli annunci servono i fatti”

Redazione

Lun, 27/10/2025 - 13:59

“Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi episodi di abbandono di rifiuti in diverse zone  del territorio comunale di Bastia Umbra, in particolare lungo viale Umbria, nel parcheggio di via Gemelli Baldoni e nel centro storico. Le immagini parlano chiaro: sacchi, materiali  ingombranti e rifiuti di ogni genere abbandonati ai margini delle strade, in pieno centro  abitato”.  Lo segnalano i consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa.

“Qualche tempo fa – dicono i due consiglieri – l’Amministrazione comunale aveva annunciato la rimessa in funzione  delle fototrappole per contrastare questi comportamenti incivili. Da allora, però, non si è  saputo più nulla: nessuna comunicazione sull’effettivo funzionamento dei dispositivi,  nessun dato su eventuali sanzioni elevate, nessuna informazione sui risultati ottenuti.   Nel frattempo, il fenomeno continua e il degrado aumenta”.  

“È legittimo chiedersi: le fototrappole sono realmente operative? Le telecamere di  videosorveglianza comunali, presenti in molte aree della città, sono state consultate per  individuare i responsabili? Ora che la normativa nazionale consente espressamente  l’utilizzo di tali strumenti anche per finalità ambientali, non ci sono più scuse per l’inazione.   I cittadini hanno diritto a vivere in una città pulita e rispettata, e a ricevere risposte chiare  da chi governa.   Non bastano i post o gli annunci: servono controlli veri, trasparenza e risultati verificabili.  La tutela del decoro urbano e dell’ambiente – concludono Degli Esposti e Raspa – dovrebbe essere una priorità, non un tema da  rispolverare solo in occasione di comunicati o emergenze”.”  

Assisi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

