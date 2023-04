Rifacimento pavimentazioni: al via i lavori in alcuni tratti stradali fra i Comuni di Baschi, Montecchio e Alviano - Tuttoggi.info

Rifacimento pavimentazioni: stanno partendo cantieri in numerosi tratti stradali fra i Comuni di Baschi, Montecchio e Alviano.

Proseguono gli interventi della Provincia per migliorare i livelli di sicurezza sulla rete stradale di competenza: in questi giorni stanno partendo cantieri in numerosi tratti stradali fra i Comuni di Baschi, Montecchio e Alviano.

Le ditte incaricate eseguiranno lavori di rifacimento delle pavimentazioni nelle parti maggiormente deteriorate.