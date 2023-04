Rievocazione della Passione: appuntamento ai Campacci di Marmore - Tuttoggi.info

La location scelta sarà trasformata in un unico palco teatrale, con la partecipazione di oltre 100 figuranti in costume d’epoca, che creeranno di volta in volta altre stazioni.

Conti: “Stiamo lavorando per ricominciare”

“Trovare i figuranti non è stato semplice”, dichiara Manola Conti, presidente della Pro Loco Marmore. “L’ultima rappresentazione fu quella dell’aprile 2019, poi tutto cambiò. Guardando le foto e l’elenco dei figuranti dell’epoca ci siamo resi conto delle tante mancanze, dei vuoti, delle assenze, di tanti amici, parenti e conoscenti persi durante il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia; anche per questo stiamo lavorando: per ricordare e ricominciare”.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Marmore in collaborazione con l’assemblea legislativa della Regione Umbria e la parrocchia di Marmore, è patrocinato da Regione Umbria, Provincia Terni, Comune Terni, Camera di commercio dell’Umbria, Diocesi di Terni-Narni-Amelia, UNPLI, Confcommercio Terni, Confartigianato Terni, Cna Umbria, A.Ge Terni.