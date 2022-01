Rientro a scuola a Spoleto, ipotesi Dad e riapertura 17 gennaio - Tuttoggi

Rientro a scuola a Spoleto pronto a slittare di una settimana, ma dal 10 prevista l'attivazione della didattica a distanza: attesa per l'ordinanza del sindaco

C’è l’ipotesi di rientrare a scuola una settimana più tardi che nel resto dell’Umbria a Spoleto. E’ quanto emerge dopo gli incontri che il sindaco Andrea Sisti (nella foto) ha tenuto con i dirigenti scolastici del territorio.

L’ordinanza comunale dovrebbe essere firmata domani – 5 gennaio – e prevedrebbe la chiusura delle scuole ancora per un’altra settimana ma con l’attivazione della didattica a distanza per una settimana da lunedì 10 gennaio, considerando anche che venerdì 14 è festivo in quanto si celebra il patrono San Ponziano.

Non è chiaro se l’amministrazione comunale in questo arco temporale vuole organizzare o meno attività di screening sul Covid tra studenti e personale scolastico come previsto in altri Comuni umbri. Di certo, per gli alunni rimane la possibilità di effettuare test antigenici gratuiti in farmacia (fino al 12 gennaio anche per quelli di medie e superiori).

Se, dunque, la Regione Umbria ha deciso oggi pomeriggio (4 gennaio) con apposita ordinanza di posticipare la ripresa delle lezioni al 10 gennaio (in alcune scuole era prevista già dal 7), a Spoleto si dovrebbe tornare in classe dal 17 gennaio. L’annuncio ufficiale è atteso per mercoledì.