Ricostruzione, “aumenta contributo per compensare l'addio a Superbonus 110%” - Tuttoggi.info

Aumenta il contributo staordinario alla ricostruzione post sisma per compensare l’addio al Superbonus 110%. La misura verrà ufficializzata nella Cabina di regia del 29 gennaio ma ad anticiparlo è una nota della Regione Umbria che fa seguito ad una riunione che si è tenuta nella sede del Digipass di Norcia tra la presidente della Regione Stefania Proietti, che è anche vice commissario alla ricostruzione, e i sindaci del cratere sismico. Il direttore regionale dell’Usr (ufficio speciale per la ricostruzione) Stefano Nodessi Proietti ha illustrato il lavoro svolto al 31 dicembre 2024.

L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, che ha sottolineato l’importanza di fare il punto della situazione in previsione dell’attività da fare nei prossimi anni. La presidente Proietti ha ribadito “l’impegno della Regione e della struttura commissariale a velocizzare la ricostruzione delle case e degli edifici pubblici nell’area del cratere. Il nostro obiettivo è tutelare le vostre comunità, contrastare lo spopolamento e garantire quei servizi indispensabili per assicurare il presente e costruire il futuro per le nuove generazioni”.

Prima di ascoltare tutti i sindaci, il direttore Nodessi ha dato la notizia, importante, relativa alla sostituzione del beneficio fiscale del 110, che invece di ricadere nelle tasche dei cittadini sarà assorbita dal contributo mediante un aumento percentuale dei costi parametrici. Questa decisione sarà resa ufficiale il prossimo 29 gennaio in occasione della cabina di regia. I sindaci hanno sottolineato le esigenze di ogni territorio in merito alla ricostruzione, evidenziando in particolare la necessità di maggiore personale tecnico.

La Presidente Proietti si è impegnata a portare avanti con determinazione e incisività queste istanze, insieme alle altre richieste dei sindaci in merito alla sanità territoriale e ad altri servizi tra i quali i trasporti pubblici locali e il welfare.