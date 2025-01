Ricorre il 140° Anniversario della storica Società del Gotto: una eredità di storia e comunità per la città di Perugia - Tuttoggi.info

(Perugia) Il 15 agosto 1884 segna una data significativa per la città di Perugia, poiché nasce la Società del Gotto, un’associazione che ha saputo nel tempo incarnare lo spirito di comunità e di condivisione dei suoi soci. Fondata da un gruppo di artigiani tra cui Enrico Bussi, Casimiro Picchi, Guerriero e Raniero Staffa, la Società si proponeva come un luogo di ritrovo per socializzare, giocare e festeggiare insieme, lontano dall’atmosfera delle osterie.

L’archivio storico del Gotto è ricco di documenti che attestano la sua lunga e affascinante storia. La sede originaria, situata lungo corso Garibaldi, rifletteva il carattere artigianale del quartiere, mentre il trasferimento nella nuova sede di via Enrico dal Pozzo, avvenuto nel 1909, segna un passo importante nella vita della comunità, permettendo ai soci di sentirsi proprietari di uno spazio dove poter discutere liberamente.

Claudia Minciotti Tsoukas, storica e socia del Gotto – autrice del libro sulla storia del Gotto – sottolinea l’importanza della Società come punto di incontro per le persone che lavoravano duramente e desideravano uno spazio di svago e socializzazione. Inizialmente composta solo da uomini, la Società ha visto una crescente partecipazione femminile, soprattutto durante le feste, dove gli uomini si occupavano della cucina. La discussione politica era vivace, con molti soci che si identificavano con ideologie anarchiche e socialiste, fino all’arrivo del comunismo. Tuttavia, con l’avvento del fascismo, la Società del Gotto ha affrontato momenti difficili, con la sua sede devastata e chiusa, a causa del suo spirito libertario e popolare.

In occasione del pranzo sociale per San Martino, un evento tradizionale che ha sempre visto la presenza dei sindaci della città, la Società del Gotto ha festeggiato il suo 140° anniversario. Tra i partecipanti era presente anche la prima Sindaca donna di Perugia, Vittoria Ferdinandi, testimoniando l’importanza di questo momento per la comunità.

Sotto la presidenza di Sergio Minciaroni, la Società del Gotto si è evoluta in un’Associazione di promozione sociale (Aps), con l’intento di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Perugia. “Il nostro obiettivo è continuare a promuovere la memoria storica della città, ma anche a creare nuove opportunità di socializzazione e attività culturale”, afferma Minciaroni.

Con questo anniversario, la Società del Gotto non solo celebra il proprio passato, ma a distanza di 140 anni guarda anche al futuro mantenendo vivo il legame con la comunità e le tradizioni che l’hanno resa un pilastro della vita sociale perugina.

La Società del Gotto, attraverso le parole di Lorena Pesaresi (oggi referente della Commissione cultura ), si propone di rendere il Gotto un centro sempre più vitale per la comunità di Perugia, aperto a tutti e capace di stimolare incontri e scambi tra diverse generazioni e gruppi sociali.

Con un aumento significativo di nuovi iscritti nel 2024, l’obiettivo è quello della socialità e della convivialità e di far vivere il Gotto come luogo di incontro aperto alla città, alle istituzioni, ad altre associazioni e rendere l’inziativa culturale del Gotto diversificata, condivisa e alla portata di tutti puntando sulla qualità e l’interesse delle persone, integrando sempre più il Gotto nella vita quotidiana della città, coinvolgendo giovani, anziani, famiglie, studenti delle due università, italiana e per stranieri.

Le iniziative come “I Sabati del Gotto, Conversazioni in città” hanno già dimostrato l’impegno della Società nel promuovere conferenze e dibattiti su temi storici e sociali, grazie anche al supporto di esperti come la storica Claudia Minciotti Tsoukas.

Inoltre, la Società intende sviluppare ulteriormente attività di interesse popolare e sociale, favorendo momenti di partecipazione attiva su questioni attuali che riguardano il presente e il futuro della città. Il Gotto si propone così come un luogo di riferimento per il dibattito pubblico e la riflessione politica, contribuendo a creare una comunità più coesa, inclusiva e consapevole.