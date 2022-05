Ha ricevuto tutte e 3 le dosi di vaccino ma all'Asl...non risulta, multa da 100 euro - Tuttoggi

L’uomo infatti, secondo la norma in vigore sulla terza dose obbligatoria per over 50, avrebbe dovuto ricevere l’inoculazione entro l’1 febbraio del 2022, ovvero 48 ore prima. Il paradosso, se non vogliamo dire la beffa, è che l’appuntamento lo aveva fissato la stessa Asl (nei giorni precedenti non ci sarebbero stati posti liberi).

L’umbertidese, quindi, non si è dato per vinto e ha subito “tentato” di fare ricorso ma, anche in questo caso, la burocrazia ha fatto il suo: l’uomo si è infatti dovuto munire per forza di Spid e Pec – sborsando 30 euro – e accedere con esse al portale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo è infatti l’unico modo possibile per poter effettuare un reclamo con tanto di documentazione che attesti l’avvenuta inoculazione.