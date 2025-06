Ricevuti dal sindaco i giovani che hanno trovato e restituito al proprietario un portafoglio - Tuttoggi.info

Il sindaco, nella mattina di sabato 14 giugno, ha ricevuto in Municipio i protagonisti di una vicenda che nei giorni scorsi è balzata agli onori della cronaca, ovvero il ritrovamento da parte di un giovane quindicenne, Nicolò Berlingero, di un portafoglio con dentro documenti e denaro, che era stato smarrito in un centro commerciale di Perugia da un cittadino residente nel comune di Marsciano, Fausto Vannuzzi. Il giovane, residente a Perugia, si è subito attivato per cercare il legittimo proprietario. Accompagnato dal padre ha portato il portafoglio ai Carabinieri di Marsciano che hanno provveduto a rintracciare il proprietario il quale, a sua volta, ha potuto ringraziare e ricompensare il giovane per il bel gesto fatto.

“In un tempo i cui si parla spesso di indifferenza, è bello poter raccontare gesti di integrità e altruismo come questo. Nicolò ha dimostrato che l’onestà non ha età, con un gesto che merita di essere sottolineato e applaudito, perché riflette quei valori di rispetto e correttezza che dovrebbero essere alla base della nostra società. Quindi a nome di tutta la comunità di Marsciano faccio i complimenti e ringrazio Nicolò, la sua famiglia, Fausto e l’Arma dei Carabinieri per aver mostrato che la gentilezza, la responsabilità civica e l’attenzione per gli altri migliorano la vita di tutti noi e costruiscono legami fondamentali per il progresso delle comunità”.

Ed è stato lo stesso comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsciano, maresciallo capo Raimondo Savastano, presente all’incontro, a rimarcare il valore di esempio di tali gesti. “È dalle cose piccole che nascono quelle più grandi – ha sottolineato – e un esempio positivo, come è questa vicenda, ha un grande valore educativo. L’Arma è impegnata costantemente nelle scuole per promuovere la cultura e il rispetto della legalità e fa piacere ritrovare, poi, nei comportamenti dei nostri giovani cittadini quei valori che cerchiamo di trasmettere”.