Ricettazione e porto abusivo di armi, finisce in carcere

Il 55enne condotta a Capanne dai carabinieri di Castel del Piano

Ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi. Questo il reato per il quale un 55enne, domiciliato a Perugia, è stato portato in carcere dai carabinieri di Castel del Piano, in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.

L’uomo è stato giudicato colpevole per i reati di ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, per fatti commessi nel 2014 e nel 2021 ed è stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria di euro 1.400,00 di multa ed ammenda di euro 2.500,00.

I militari, al termine delle operazioni di rito, lo hanno portato al carcere di Capanne.