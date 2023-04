Ricettazione, arrestato giovane ricercato

Il giovane era già noto per reati contro il patrimonio e per detenzione di sostanze stupefacenti

Arrestato giovane nordafricano per ricettazione da parte degli agenti della Polizia di Foligno. Il giovane era già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il maghrebino era da giorni oggetto di attenzione e ricerca da parte degli investigatori del Settore Anticrimine del Commissariato, poiché destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di ricettazione.

Trovato in possesso di merce rubata da un negozio

Infatti, alcuni anni fa era stato trovato in possesso di merce precedentemente asportata da un esercizio commerciale, della quale non aveva in alcun modo saputo giustificare la detenzione. Il procedimento penale conseguentemente instaurato a carico del cittadino straniero si era concluso con una sentenza definitiva di condanna, ma la pena non aveva ancora trovato esecuzione.