Riccardo Stefanelli, Ceo Brunello Cucinelli nel Cda del Milan

La decisione dell'assemblea del club rossonero che prosegue la sua rivoluzione, ecco chi è il manager perugino

C’è anche Riccardo Stefanelli, Ceo della casa di moda Brunello Cucinelli, nel nuovo Cda del Milan. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea del club che ha scelto alla guida l’americano Randy Levine, già presidente dei New York Yankees, con cui il Milan ha siglato una partnership.

Nella rivoluzione del board rossonero, iniziata un anno fa con le dimissioni di Salvatore Cerchione e proseguita con il closing di RedBird, entra dunque anche il manager perugino Riccardo Stefanelli.

Chi è Riccardo Stefanelli

Nato a Perugia nel 1981, Stefanelli nel 2004 ha conseguito la laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Nel 2006 ha iniziato a lavorare nel Gruppo Brunello Cucinelli, dapprima all’interno della divisione finanziaria, ove ha maturato esperienza nell’ambito della programmazione e controllo degli investimenti e, successivamente, come Responsabile programmazione, controllo e pianificazione dell’attività retail.

Nel 2007, è divenuto referente per gli aspetti legali del Gruppo ed entra nel Comitato per le Risorse Umane, mentre nel 2011 viene nominato amministratore della Brunello Cucinelli S.p.A. Nel 2020, quando Brunello Cucinelli decide di lasciare l’incarico di amministratore delegato della sua azienda, Stefanelli viene nominato nuovo CEO (con deleghe per Prodotto e Operations) insieme a Luca Lisandroni (per l’area Mercati).

Dal marzo del 2018 Stefanelli ricopre anche la carica di Presidente di Sistemi Formativi Confindustria Umbria. Ricopre, inoltre, i seguenti incarichi: Delegato Cultura di Confindustria Umbria; Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Tessile Abbigliamento di Confindustria Umbria.