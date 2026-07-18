Ribaltamenti – Contro la gravità dei nostri giorni, presentata la stagione 2026/2027 del Teatro Lyrick di Assisi - Tuttoggi.info

Il Teatro Lyrick di Assisi è pronto ad alzare nuovamente il sipario sulla stagione teatrale 2026/2027, un nuovo viaggio attraverso linguaggi, emozioni e visioni differenti che quest’anno si raccoglie sotto un titolo evocativo e potente: Ribaltamenti – Contro la “gravità” dei nostri giorni.

In un tempo spesso segnato da tensioni, incertezze e ritmi sempre più frenetici, il teatro si conferma uno spazio privilegiato in cui sospendere il peso della quotidianità e osservare la realtà da punti di vista inattesi. Da qui nasce il concept della nuova stagione: il ribaltamento come gesto creativo, come esercizio di immaginazione, come possibilità di riscoprire leggerezza, meraviglia e pensiero critico.

Il cartellone 2026/2027 propone ancora una volta un’offerta ampia e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla qualità artistica che da sempre contraddistingue la programmazione del Lyrick. Grandi produzioni musicali, commedie brillanti, danza, spettacoli internazionali, divulgazione culturale, teatro civile e produzioni originali si alternano in una stagione che attraversa generi e sensibilità differenti.

La presentazione martedì 14 luglio nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia alla presenza di Riccardo Vescovi (vicepresidente della Provincia di Perugia), Valter Stoppini (sindaco di Assisi), Veronica Cavallucci (vicesindaco di Assisi), Giulio Proietti Bocchini (direzione artistica Teatro Lyrick Comune di Assisi), Paolo Cardinali (direttore artistico associazione culturale ZonaFranca che si occupa della programmazione).

IL CARTELLONE

Ad inaugurare la stagione, il 31 ottobre e 1 novembre, sarà uno dei musical più amati della storia del teatro italiano: “Aggiungi un posto a tavola”, il capolavoro di Garinei e Giovannini che torna in una nuova edizione destinata a emozionare ancora una volta spettatori di ogni generazione.

Sul palco un cast d’eccezione guidato da Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro, con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini e la voce di Lassù affidata a Enzo Garinei, per un allestimento che celebra la tradizione di un titolo entrato nella storia del teatro musicale italiano.

Il 3 novembre spazio alla comicità surreale e metateatrale di Maccio Capatonda con il suo nuovo “Spettacolo Teatrale”, una riflessione ironica sul mestiere dell’attore e sul potere dell’immaginazione che mescola cinema, televisione e palcoscenico.

Il 7 novembre il Lyrick accoglierà l’energia travolgente del Gospel Connection Mass Choir, con oltre trecento coristi protagonisti di un grande evento musicale che celebra la tradizione gospel internazionale.

Il 13 novembre arriverà la celebre commedia “Indovina chi viene a cena?”, testo ancora attualissimo che affronta con intelligenza e leggerezza temi legati all’integrazione e alla convivenza culturale. Sul palco un cast di grande qualità composto da Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Milena Miconi, Giorgia Wurth e Jonis Bascir, protagonisti di una brillante rilettura del celebre testo firmata da Guglielmo Ferro.

Il 27, 28 e 29 novembre sarà protagonista Vincenzo Salemme con “…E fuori nevica”, una delle commedie più amate dell’autore e attore napoletano. Un racconto capace di alternare comicità travolgente ed emozione, affrontando con leggerezza temi profondi come la famiglia, l’affetto e la responsabilità.

Il 5 dicembre approdano ad Assisi Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con “e morte non avrà dominio”, un originale musical radiofonico che intreccia musica, poesia e narrazione in un universo visionario ispirato all’opera di Dylan Thomas. Una ballad opera che vede Capovilla in scena “circondato” da quindici brani inediti scritti proprio per l’occasione dallo stesso Vinicio Capossela.

Il 7 dicembre debutta sul palco del Lyrick Filippo Bisciglia con “Prima della Prima”, un intenso one man show che accompagna il pubblico dietro le quinte della vita e delle emozioni di un artista prima dell’ingresso in scena.

Il 9 dicembre tornano gli irresistibili Oblivion con “Win for Life”, un nuovo musical originale ricco di personaggi eccentrici, canzoni e situazioni surreali che confermano il talento del gruppo nel reinventare il linguaggio teatrale contemporaneo.

Le festività natalizie si apriranno il 18 dicembre con “Lo Schiaccianoci” della Roma City Ballet Company, grande classico della danza mondiale nella prestigiosa versione firmata da Luciano Cannito.

Il 29 dicembre sarà invece la volta de “Il Lago dei Cigni” del Russian Classical Ballet, capolavoro senza tempo sulle immortali musiche di Tchaikovsky.

Il nuovo anno si aprirà il 5 gennaio con “Titizé – A Venetian Dream” della Compagnia Finzi Pasca, spettacolo internazionale che fonde teatro, acrobazia, danza e illusionismo in un’esperienza visiva di grande suggestione.

Il 9 gennaio il Teatro Lyrick presenterà la produzione originale “Let’s Dance – Bowie”, realizzata da Zona Franca, Teatro Lyrick e Comune di Assisi, omaggio multidisciplinare all’universo artistico di David Bowie tra musica, danza, immagini e narrazione.

Il 12 gennaio arriverà il trasformismo senza confini di Arturo Brachetti con “Solo”, il celebre spettacolo che conduce il pubblico in un viaggio tra illusioni, ombre, fantasia e oltre sessanta personaggi.

Il 16 gennaio andrà in scena “All You Need Is Love” (ANTEPRIMA NAZIONALE) spettacolo che intreccia prosa e musica affrontando con sensibilità temi contemporanei come la salute mentale, la speranza e il senso della rinascita. Sul palco Chiara Canzian e Jacopo Sarno daranno vita a una storia emozionante e attuale, dove la forza dell’incontro e il linguaggio universale della musica diventano strumenti di speranza e rinascita.

Il 22 gennaio sarà la volta di Antonio Ornano con “Il Bar sotto il Mare”, adattamento teatrale dell’omonimo libro di Stefano Benni, un mosaico di racconti sospesi tra comicità, satira e poesia.

Il 27 gennaio sarà il momento di “Notte prima degli esami”, adattamento teatrale dell’amatissimo film di Fausto Brizzi (lo stesso Fausto Brizzi firma anche la versione teatrale dello spettacolo) che racconta sogni, amicizie e paure di una generazione.

Il 29 e il 30 gennaio il pubblico potrà assistere alla prima assoluta italiana di “Gloria – Il Musical”, costruito sulle canzoni che hanno reso celebre Umberto Tozzi in tutto il mondo. Una nuova produzione che unisce l’emozione del teatro all’energia del concerto, portando in scena una storia di sogni, passioni e crescita personale sulle note di alcuni dei brani più amati della musica italiana, diventati patrimonio di intere generazioni.

L’11 febbraio sarà protagonista Paolo Kessisoglu con “Sfidati di me”, spettacolo che unisce ironia, riflessione e attenzione alle fragilità del nostro tempo.

Il 13 febbraio lo scrittore Francesco Piccolo porterà in scena “Che cosa sono le nuvole – Gli ultimi anni di Totò”, un racconto dedicato al lato più intimo e malinconico del grande artista napoletano.

Il 26 febbraio il divulgatore più seguito d’Italia, Vincenzo Schettini, coinvolgerà il pubblico con “Viaggio al centro della fisica”, uno spettacolo capace di trasformare la scienza in esperienza emozionante e partecipata.

Il 6 marzo l’arte sarà protagonista con “Monet – Una vita a colori”, spettacolo immersivo narrato da Marco Goldin che conduce il pubblico dentro l’universo del grande maestro impressionista.

L’8 marzo la giornalista Lucia Goracci presenterà “Assedi – Un diario di guerra”, intenso racconto teatrale e multimediale che porta sul palco testimonianze e immagini provenienti dai principali teatri di conflitto contemporanei.

Il 18 marzo spazio alla comicità dei PanPers con “Terapia di coppia”, spettacolo che trasforma il rapporto artistico e umano del celebre duo in un esilarante percorso tra differenze, contraddizioni e amicizia.

Il 20 marzo arriverà il family show “Winx – Il Musical”, nuova grande produzione che riporta sul palcoscenico le celebri fate nate dall’universo creativo di Rainbow. Affidata alla regia di Arturo Brachetti, la produzione coniuga innovazione tecnologica, spettacolarità visiva e racconto teatrale per dare nuova vita a un fenomeno capace da oltre vent’anni di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Dopo l’enorme successo riscosso nella scorsa stagione con “Rumori fuori scena”, la compagnia The Kitchen Company torna al Teatro Lyrick Il 24 e 25 marzo con “La cena dei cretini”, una delle commedie più rappresentate e amate al mondo, firmata da Francis Veber e costruita su una perfetta macchina di equivoci e risate.

Il 26 marzo salirà sul palco Ubaldo Pantani con “Inimitabile”, uno spettacolo che attraversa la realtà contemporanea attraverso le maschere che ciascuno indossa nella vita quotidiana. Tra celebri imitazioni, personaggi surreali e osservazioni pungenti sul nostro tempo, Pantani costruisce un racconto comico capace di alternare satira e riflessione, conducendo il pubblico in un viaggio in cui ridere degli altri significa spesso ritrovare qualcosa di sé stessi.

Il 6 e 7 aprile sarà la volta di “Frida – Opera Musical”, spettacolo dedicato alla straordinaria figura di Frida Kahlo, artista simbolo del Novecento e icona universale di libertà, resilienza e creatività. Attraverso musica, immagini e teatro, l’opera ripercorre la vita della pittrice messicana, raccontando il suo percorso umano e artistico sullo sfondo di un’epoca attraversata da rivoluzioni culturali e sociali.

Il 15 aprile il gradito ritorno al Teatro Lyrick di Ale & Franz con “Capitol’Ho”, un nuovo spettacolo che celebra oltre trent’anni di carriera del celebre duo comico. Accanto ai personaggi che li hanno resi popolari al grande pubblico, troveranno spazio nuovi sketch e situazioni inedite, in un continuo alternarsi di comicità surreale, ironia e osservazione della realtà contemporanea.

Il 17 e 18 aprile il pubblico sarà trasportato nella magica atmosfera di “Amélie – Il Musical”, adattamento teatrale dell’omonimo film diventato un fenomeno internazionale. Ambientato in una Parigi sospesa tra sogno e realtà, lo spettacolo racconta la storia di una giovane donna capace di trasformare i piccoli gesti quotidiani in occasioni di meraviglia, in un inno alla gentilezza, all’immaginazione e al coraggio di amare. Protagonista dello spettacolo sarà Giulia Ottonello nei panni dell’iconica Amélie, alla guida di un cast che porterà in scena tutta la poesia e il fascino della celebre favola contemporanea ambientata nel cuore di Montmartre.

Il 20 aprile protagonista sarà Biagio Izzo con “L’Arte della Truffa”, una brillante commedia degli equivoci che intreccia comicità, situazioni paradossali e colpi di scena. Al centro della vicenda una famiglia apparentemente ordinaria che si ritrova coinvolta in una serie di imprevedibili eventi capaci di mettere in discussione certezze e convenzioni.

A chiudere la stagione, il 24 aprile, sarà Nino Frassica con “Novella Bella”, trasposizione teatrale della celebre rubrica comico-letteraria diventata un cult televisivo. Con il suo inconfondibile stile surreale, Frassica conduce il pubblico in un universo popolato da racconti improbabili, personaggi stravaganti e irresistibili giochi linguistici, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare il non-sense in raffinata comicità.

Ribaltamenti – Contro la “gravità” dei nostri giorni è il titolo che accompagna questo nuovo viaggio artistico: un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, a lasciarsi sorprendere dalla forza dell’immaginazione e a riscoprire nel teatro uno spazio di incontro, riflessione ed emozione condivisa. Anche per questa stagione il Teatro Lyrick di Assisi si conferma così un punto di riferimento nel panorama nazionale dello spettacolo dal vivo, capace di accogliere grandi produzioni, artisti affermati, nuove idee e progetti originali, mantenendo al centro il rapporto con il proprio pubblico e con il territorio.