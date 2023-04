Si ribalta con l'auto in viale Morandi, 38enne aveva tasso alcolemico tre volte oltre il limite - Tuttoggi.info

Il 38enne è infatti risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, verosimilmente, nonostante il lungo rettilineo, gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo.

Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca, con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate. Il 38enne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari che lo hanno accompagnato all’ospedale per le cure del caso.