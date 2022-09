Riaprono le scuole a Norcia, la lettera di sindaco e assessore - Tuttoggi

“Inizia un nuovo anno scolastico carico di propositi, di fiducia e di ottimismo che rappresenta una nuova ripartenza per la nostra comunità che ha dovuto fronteggiare l’emergenza sisma, prima, e l’emergenza sanitaria poi, le quali hanno profondamente segnato gli ultimi anni scolastici. Un nuovo anno in cui siamo chiamati a realizzare importanti obiettivi. Tra questi c’è sicuramente l’ avvio della realizzazione del nuovo Polo Scolastico, poiché riteniamo la scuola elemento fondamentale della nostra Comunità, per il futuro dei nostri cittadini più giovani, perché possano sempre essere orgogliosi di scegliere il loro territorio come luogo in cui formarsi.

Agli studenti per primi vanno i nostri auguri, con l’auspicio di vivere con serenità e partecipazione anche questo nuovo anno scolastico, ricco di nuove sfide.

A tutti gli operatori del mondo della scuola, alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosella Tonti, al personale docente e non docente auguriamo di continuare a preservare e difendere il diritto allo studio e al benessere, non solo fisico, dei nostri studenti, con la consueta attenzione e passione che contraddistingue il loro operato, con la disponibilità all’ascolto e alla comprensione per ogni diversità. Alle famiglie l’auspicio di un proficuo coinvolgimento in questo importante momento nel percorso di vita dei nostri ragazzi”.