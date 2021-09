Riaprono le scuole, a Norcia attivo anche il trasporto scolastico - Tuttoggi

Personale Auser incaricato dal Comune di Norcia svolgerà l’attività di accompagnamento-assistenza degli alunni

A partire da oggi (lunedì 13 settembre) sarà attivato il servizio di Trasporto Scolastico Comunale rivolto agli alunni dell’Infanzia, Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado, su specifica richiesta, per consentire il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Il servizio di Trasporto Scolastico Comunale viene garantito per le zone del territorio di Norcia (ad eccezione del centro storico interno alle mura) e frazioni, ove non sia funzionale un adeguato trasporto pubblico locale e, nelle aree in cui esso è funzionante, unicamente per gli utenti che frequentano la scuola dell’Infanzia (come riportato nell’Informativa pubblicata sul sito del comune).

E’ stato inoltre sottoscritto un apposito patto di corresponsabilità tra Comune e genitori per le misure organizzative, igienico sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

“L’anno scolastico che sarà inaugurato lunedì è un ennesimo, nuovo, inizio in particolare per la nostra Comunità” dice l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Norcia, Giuseppina Perla. “La tutela della salute ed in particolare dei nostri ragazzi che si apprestano ad affrontare il nuovo anno è fondamentale. Così come il trasporto scolastico – continua – sicuro, affidabile e in cui vengano adoperate tutte le disposizioni utili per prevenire il contagio, e fare in modo che i ragazzi e le famiglie possano essere tranquille”.

Anche nell’ambito del trasporto pubblico di linea svolto da BusItalia, come per il servizio scolastico comunale, personale Auser incaricato dal Comune di Norcia svolgerà l’attività di accompagnamento-assistenza degli alunni durante la salita sul mezzo, il viaggio e la discesa, nel rispetto delle linee guida Covid emanate dal Governo.

Una volta a terra, gli alunni saranno assistiti sempre dal personale Auser fino all’ingresso a scuola.