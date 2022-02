Riapre dopo 60 giorni il Centro raccolta comunale di via Madonna del Moro - Tuttoggi

Conclusi i lavori di adeguamento alle recenti normative sul trattamento delle acque di prima pioggia per un importo di 32.000 euro | La struttura sarà di nuovo fruibile da sabato 26 febbraio

Riapre al pubblico sabato 26 febbraio il Centro Comunale di Raccolta di Via Madonna del Moro, a Umbertide, dopo 60 giorni di lavori di adeguamento alle recenti normative sul trattamento delle acque di prima pioggia, per un importo di 32.000 euro.

Il centro di raccolta contribuisce ad innalzare il già importante risultato conseguito di raccolta differenziata al 68,70%, conseguito grazie alla collaborazione tra Gesenu, amministrazione comunale e cittadinanza.

“Prosegue incessante l’attività di Gesenu nel miglioramento dei servizi di igiene urbana del Comune di Umbertide – affermano dall’azienda – Nel corso del 2022 sono infatti previste ulteriori iniziative con l’installazione di una Ecoisola informatizzata per il conferimento di carta, plastica, vetro e secco residuo. In un progetto presentato al bando Pnrr sono ben 6 le ecoisole informatizzate da collocarsi nel perimetro del centro storico. Qualora esso fosse finanziato, consentirà di incrementare la percentuale di raccolta differenziata di ulteriori 5.23 punti, e di costituire una infrastruttura utile alla tariffazione puntuale”.

“Ricordiamo ai cittadini – concludono da Gesenu – che il Centro di Raccolta (o stazione ecologica) è il naturale completamento del servizio di raccolta differenziata che fornisce ai cittadini una soluzione per smaltire oltre ai normali rifiuti differenziabili, tutti quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali come ad esempio i piccoli elettrodomestici”.

“La riapertura del Centro di Raccolta di via Madonna del Moro avviene dopo l’esecuzione di importanti interventi di miglioramento che non erano più rinviabili – afferma l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini – Ci siamo quindi fatti carico di una eredità dal passato mettendo in programma e realizzando una serie di opere che hanno migliorato ulteriormente il servizio offerto agli umbertidesi. Da sabato i cittadini potranno contare su un Centro di Raccolta rinnovato e all’altezza della sua potenzialità“.

Per accedere al Centro di Raccolta, aperto per le utenze domestiche del Comune di Umbertide, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina protettiva ed è obbligatorio attendere all’interno del proprio veicolo le indicazioni dell’operatore, prima del conferimento dei rifiuti. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

periodo invernale, (dal 31 ottobre fino al 27 marzo)

Lunedì, martedì e venerdì: 14-17

Mercoledì: 8-12 e 14-17

Sabato e Domenica: 8-12

Giovedì turno di chiusura

Periodo estivo (dal 28 marzo fino al 30 ottobre)