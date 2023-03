Riaperto il posto fisso di polizia in ospedale, domani i nuovi locali Polfer

Un posto, che è in effetti un avamposto, come ha detto il Questore, in quanto dietro alla presenza fisica in ospedale degli operatori di polizia, c’è tutta l’attività e l’operatività della Questura di Terni e della Polizia di Stato.

Sarà operativo dalle 08.00 alle 20.00, a diretto contatto con gli uffici di via Antiochia, per garantire un servizio più completo all’utenza e una maggiore sicurezza in tutto l’arco della giornata agli operatori sanitari e ai pazienti, per contrastare più efficacemente eventuali fenomeni di criminalità. Inoltre, il presidio fungerà da raccordo operativo per tutte quelle esigenze connesse alla Polizia Giudiziaria; in modo speciale, il personale avrà un’attenzione particolare a tutti quei casi riconducibili al “Codice Rosso”, come episodi di violenza domestica, violenza di genere, maltrattamenti.

Il Questore Failla ha ribadito la vicinanza della Polizia di Stato di Terni a tutto il personale sanitario, garantendo la pronta e tempestiva collaborazione del personale della questura per garantire un servizio essenziale per tutta la comunità.

Nuovi locali per la polizia ferroviaria

Verranno invece inaugurati, venerdì 24 marzo alle ore 11.00, dal Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, e dal Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria Marche Umbria ed Abbruzzo, Giuseppe Simonelli, i nuovi locali per gli uffici della Polizia Ferroviaria nella stazione di Terni.

La riqualificazione degli ambienti dedicati alla Polizia di Stato rientra nel progetto di ristrutturazione e di ammodernamento della stazione ferroviaria cittadina da parte delle Ferrovie dello Stato italiane, grazie al quale i vecchi locali, ormai inadeguati, sono stati ampliati, dotati di nuovi arredi e di moderni sistemi di allarme e di video-sorveglianza.

Un presidio della Polizia di Stato perfettamente inserito nel contesto sociale cittadino ed attivo nella prevenzione e nel contrasto di tutte le tipologie di illecito: dal contrasto al traffico ed uso di stupefacenti, ai reati predatori contro la persona. Inoltre, l’Ufficio della Polizia Ferroviaria di Terni è un fondamentale punto di riferimento in ambito ferroviario per la tutela e la sicurezza pubblica finalizzato a garantire al massimo la sicurezza dei viaggiatori e di tutti i fruitori dell’importante hub cittadino.