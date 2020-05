Riaperti i cimiteri in Valnerina, le regole - Tuttoggi

Con le prime disposizioni di avvio della Fase 2, hanno riaperto i cimiteri anche in Valnerina. In alcuni casi con limitazioni, in altri senza.

Norcia

Ad esempio a Norcia, da inizio settimana i cimiteri sono tornati ad essere accessibili. Nessuna limitazione per l’accesso è stata prevista da parte del Comune. Rimangono valide invece le disposizioni previste per i funerali e dunque l’accesso in quel caso contingentato. Obbligatorio, come lo è nel resto del territorio nazionale, il divieto di assembramenti.

Cascia

A Cascia hanno riaperto da ieri (5 maggio). Il sindaco ha previsto, nel cimitero del capoluogo, la possibilità di accesso dalle 9 alle 13. L’area è supervisionata dai volontari della protezione civile Cascia – Valnerina. E’ consentito l’accesso al massimo di 5 persone in contemporanea. Nei cimiteri delle frazioni, invece, con orario di accesso dalle 9 alle 13, si può accedere 1 persona alla volta al massimo. All’interno dei cimiteri è consentita una permanenza di massimo 30 minuti ed è obbligatorio l’uso di mascherina, guanti monouso e del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Monteleone di Spoleto

Anche nel comune di Monteleone ieri ha riaperto il cimitero con alcune prescrizioni. L’apertura è dalle 9 alle 17. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le operazioni di tumulazione o inumazione, dovranno avvenire alla presenza di un massimo di 5 familiari, parenti o congiunti, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, degli operatori delle imprese di onoranze funebri e degli operatori cimiteriali. Anche tutti gli operatori dovranno essere dotati di adeguati DPI.

Per tutti vige l’obbligo di accesso con mascherina e guanti o gel igienizzante, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico. L’impiego dei dispositivi di protezione individuali e dispone la permanenza dei visitatori per un massimo di 20 minuti dall’ingresso, al fine di evitare il rischio di creare assembramenti e di dare a tutti l’opportunità di accedere. Si invitano i visitatori a dotarsi di contenitore o innaffiatoio personale per l’acqua dei fiori. Ove si dovessero utilizzare i contenitori ordinariamente disponibili presso il cimitero, è fatto obbligo di utilizzare guanti o gel igienizzante.

Scheggino

A Scheggino dal 4 maggio è consentito far visita ai propri defunti nei cimiteri del Comune di Scheggino, seguendo rigorosamente le apposite prescrizioni di sicurezza sanitaria: indossare mascherine, evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti.

Nessuna disposizione viene indicata dagli altri comuni della Valnerina sui portali istituzionali relativamente all’apertura dei cimiteri, il che fa supporre che essi siano riaperti senza particolari disposizioni se non quelle generali attualmente vigenti per il contenimento del Coronavirus.

(foto di repertorio)