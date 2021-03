Rete idrica, lavori mercoledì e giovedì a Terni ed Arrone - Tuttoggi

Lavori mercoledì e giovedì alla rete idrica a Terni: le zone interessate. Giovedì interventi del Servizio idrico integrato anche ad Arrone

Sono in programma mercoledì 3 marzo a Borgo Rivo (Comune di Terni) lavori di manutenzione sulla rete idrica dalle 8.30 alle 13. Il cantiere interesserà le seguenti zone: Via del Pellicano, Via della Rondine, Via dell’Usignolo, Via del Cormorano, Via del Germano (da incrocio Via del Rivo a incrocio Via del Tordo), Via del Colibrì e zone limitrofe.

Giovedì 4 marzo, dalle 8,30 alle 15 sono invece in programma lavori di manutenzione sulla rete idrica a Terni. Le zone interessate saranno: Viale dello Stadio, Strada San Martino, Via Ciaurro, Via Rapisardi, Strada Valle Verde, Via Prati e zone limitrofe.

Giovedì lavori alla rete idrica anche a Arrone

Nello stesso giorno, dalle 8,30 alle 12,30 verranno effettuati lavori sulla rete idrica anche ad Arrone. Le zone interessate dal cantiere saranno le seguenti: Castiglioni Alto, Rosciano, Vallecupa e zone limitrofe.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive.

Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.