Rete idrica, lavori del Sii ad Amelia e Montecastrilli - Tuttoggi

Venerdì 23 settembre dalle 8.30 alle 12, invece, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Montecastrilli. Il cantiere interesserà la frazione di Farnetta (Via Zappa, Vocabolo Fossi, Via Don Cavalletti, Via delle Mura, Via Carlo Alberto, Piazza del Popolo, Via del Poggio, Via Caponero, Vocabolo Ciculo, Vocabolo Poggio, Vocabolo Valle) e la frazione di Castel dell’Aquila (Vocabolo Campilupi, Vocabolo San Quirico, Vocabolo Fornace, Vocabolo Torre, Vocabolo Meleto, Vocabolo Poggetta, Strada della Poggetta, Vocabolo Colle La Noce, Vocabolo Morra Bianca, Via della Fontana, Vocabolo Fontana, Vocabolo Vallelunga, Strada Cedolone, Vocabolo Vaccano, Vocabolo Bassano Poggi, Vocabolo Torre Alta, Vocabolo della Fornace).

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.