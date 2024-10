Rete idrica, in calendario interventi a Penna in Teverina e a Porano - Tuttoggi.info

Sono in programma, per martedì 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Penna in Teverina.

Il cantiere interesserà Località Barca, Largo Europa, Largo Giardino, Piazza della Libertà, Via Alessandro Manzoni, Via Francesco Patriotti, Borgo Giuseppe Garibaldi, Via del Mulino, Via dei Gelsi, Via del Giardino all’Italiana, Via della Vite, Via Ortana, Via Madonna della Neve, Via dei Platani, Via Castellana, Via Marconi, Via della Fontana, Via dei Gelsi, Via Roma e zone limitrofe.

Giovedì 17 ottobre, invece, saranno svolti lavori di manutenzione nel Comune di Porano in Via Marconi, Largo Marconi, Via Buona Ventura Tecchi, Via Madonna delle Grazie, Via Aldo Moro, Via Rossini, Via del Cunicchio, Via Col di Lana, Via Piave, Via Cavalier Vittorio Veneto, Largo Cavalier Vittorio Veneto, Via Alessandro Manzoni, Località Poggiamante, Via Dante Alighieri, Via Verdi, Via Vannucci, Via Petrarca, Via Caudrot e zone limitrofe.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e mobile.