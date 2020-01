Rete elettrica, domani e venerdì lavori a San Venanzo e Parrano - Tuttoggi

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale della provincia ternana.

Domani (mercoledì 15 gennaio) e venerdì 17 gennaio, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà alcuni interventi di rinnovo linee e potenziamento del sistema elettrico tra San Venanzo (domani) e Parrano (venerdì), con particolare riferimento alle località Monte Peglia nel territorio comunale di San Venanzo e alle frazioni di Pieve Lunga, Cantone, Spereto nel perimetro comunale di Parrano.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno negli impianti elettrici elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio. Inoltre, i tecnici effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. In alcune circostanze, laddove tecnicamente possibile, saranno installati alcuni gruppi elettrogeni per garantire la continuità del servizio elettrico.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato domani e venerdì, distribuendole in zone diverse e su più giorni, sempre nella fascia oraria 8:30 – 15:30. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle località suddette. Nel dettaglio, domani a San Venanzo saranno coinvolte poche utenze tra Poggio Sette Frati, Monte Peglia, voc. Nervano, Capanna, Casella, Spante, Orio, Manieri, mentre venerdì a Parrano pochi civici tra località Cantone, Pievelunga e Spereto.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.