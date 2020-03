restiamoacasa, video tutorial per i bambini e un corso per conoscere l'Europa - Tuttoggi

A un anno di distanza dal primo incontro tra Explora e Unitelma Sapienza che ha portato alla realizzazione di Pari, il percorso gioco sulle Pari Opportunità, le due realtà di nuovo unite per un grande obiettivo di formazione.

Unitelma Sapienza che fa dell’apprendimento e-learning un modello ed Explora, che ha da poco lanciato il portale di risorse online “Explora per te“, collaborano insieme per una didattica più “smart” che trovi un supporto nell’uso delle tecnologie digitali, affinché i piccoli fruitori digitali di oggi diventino nel futuro brillanti studenti e lavoratori.

In questi giorni di chiusura il Museo dei Bambini di Roma continuerà a tenere compagnia a grandi e piccini con tante attività per passare il tempo in famiglia.

Sul portale Explora per te è possibile scoprire, sperimentare e creare da casa, per imparare giocando con tante risorse online per bambini di tutte le età su scienza, creatività, tecnologia e cucina.

Explora.it condividerà con il suo pubblico il corso INSEGNARE L’EUROPA, una risorsa gratuita che ha coinvolto docenti di Unitelma Sapienza e di Sapienza Università di Roma.

#Restiamoacasa … ma senza rinunciare al divertimento!